Si parla sclerosi multipla, diagnosi e ricerca

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il professor Luca Saba, direttore della Radiologia del Policlinico Duilio Casula e la professoressa Eleonora Cocco, responsabile del Centro sclerosi multipla dell’ospedale Binaghi di Cagliari.

LA MALATTIA – La sclerosi multipla è una malattia cronica infiammatoria del sistema nervoso centrale che può determinare disabilità progressiva ed è causata da una risposta abnorme del sistema immunitario che provoca l’infiammazione e danneggia la mielina e i neuroni.

I DATI – In Italia, la malattia colpisce 126.000 persone, 198 casi per 100.000 abitanti, con una diffusione doppia nelle donne rispetto agli uomini. Si stimano più di 3.400 nuovi casi l’anno, pari a un’incidenza di 6 casi su 100.000 abitanti.

Fa eccezione la Sardegna, dove l’incidenza della patologia è più alta rispetto al resto delle regioni italiane. Nell’isola, infatti, si riscontrano 370 casi per 100.000 abitanti, con un’incidenza doppia rispetto alla penisola, 12 casi su 100.000.

LE CURE – Attualmente non esiste una terapia in grado di bloccare completamente la sclerosi multipla ma sono disponibili numerosi farmaci che vengono utilizzati per modificarne il decorso, trattare le ricadute e gestire i sintomi. Rimane molto importante tenere sotto controllo il progredire della patologia tramite esami specialistici come la Risonanza Magnetica capace di monitorare la comparsa di nuove lesioni e la risposta alla terapia farmacologica.

IL TALK – Il talk "15 minuti con…" ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell'Azienda ospedaliero universitaria.

