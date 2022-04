Sarà la salute della donna l’argomento della doppia puntata di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 19 aprile alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Gli spettatori potranno fare domanda in diretta nel live con Massimo Dessena, chirurgo senologo, e Maurizio D’Alterio, ginecologo del Policlinico Duilio Casula, ospiti della rubrica condotta da Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou.

Mercoledì, inoltre, i lettori de L’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

La salute della donna parte dalla prevenzione, in quanto permette di ridurre l'incidenza delle malattie e la mortalità, e di favorire il mantenimento del benessere e della qualità di vita. Tra i principali disturbi femminili ci sono i problemi ginecologici, come le varie irregolarità del ciclo mestruale, l’endometriosi che colpisce il 10-15% delle donne in età riproduttiva, e il papilloma virus (HPV) che è il principale fattore di rischio per il cancro della cervice uterina (si stima che l’80% delle donne sessualmente attive si possa infettare nel corso della propria vita con un virus Hpv di qualunque tipo).

Una delle patologie femminili più diagnosticate è il tumore al seno: in Italia sono stimate circa 55.000 nuove diagnosi nel 2020 e 12.500 decessi nel 2021. Il benessere femminile può quindi incontrare diversi ostacoli, ma la prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale: basti pensare che con la vaccinazione contro l’HPV (se effettuata a circa 12 anni) si previene nella quasi totalità dei casi l’insorgenza di un’infezione o che attraverso l’autopalpazione trimestrale, la mammografia e l’ecografia mammaria, con cadenze fisse stabilite, si può arrivare ad una diagnosi precoce del tumore al seno, aumentando vertiginosamente le probabilità di guarigione.

