È stato superato il picco dei casi di sindromi simil-influenzali: dopo aver raggiunto il numero più alto della stagione nella quarta settimana del 2025 ed aver registrato un calo nella quinta, anche nella sesta si assiste a un decremento.

Lo evidenzia l'ultimo rapporto RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), appena pubblicato.

Nella quarta settimana, in particolare, si è avuta un'incidenza di 17,6 casi per mille assistiti, nella quinta di 16,9 e nella sesta di 14,8 casi.

I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 872.000, per un totale di circa 10.742.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza.

L'incidenza è in diminuzione in tutte le fasce di età, secondo l'Iss, anche se maggiormente nei bambini sotto i cinque anni in cui è pari a 37,3 casi per mille assistiti (42,8 nella settimana precedente).

Maggiormente colpite, tra le Regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna.

Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica. Durante la sesta settimana, sempre secondo il rapporto dell'Iss, la circolazione dei virus influenzali risulta in diminuzione.

Si registra un calo nella percentuale dei campioni risultati positivi per influenza (30%), rispetto alla settimana precedente (38%), e si conferma che il picco stagionale di campioni positivi per influenza è stato raggiunto nella quarta settimana.

Tra i 3.461 campioni ricevuti dai laboratori della rete RespiVirNet, 1.045 sono risultati positivi per influenza, di cui 666 di tipo A e 379 di tipo B.

