Quanta carne si può mangiare a settimana?

Risponde il dottor Pietro Senette, nutrizionista e ricercatore.

«Il dibattito sulla quantità di carne da consumare a settimana è tuttora molto aperto. Da un lato alcuni studi scientifici, non sempre chiari e democratici verso i diversi tipi di carne, dall’altra la tendenza ecologica portano comunque in un’unica direzione: la riduzione del consumo di quest’alimento e la sua progressiva sostituzione con vicari non sempre all’altezza.

Per dipanare il nodo della matassa bisogna partire da un dato di fatto: la quantità non è uguale per tutti ma dipende strettamente dalle scelte alimentari quotidiane che facciamo e dallo stile di vita globale medio condotto da una persona.

Sintetizzando, chi ha accesso a carne di animali allevati secondo natura consuma anche tanta frutta, verdura e svolge un’adeguata attività fisica quotidiana può arrivare ad un consumo quasi giornaliero; per tutti gli altri meglio non andare oltre le 3 volte a settimana. La chiave sta sempre nelle scelte che facciamo e nell’evoluzione delle nostre abitudini alimentari nel corso del tempo: bisogna imparare a scegliere in primis la qualità di ciò che mangiamo e rapportare invece la quantità alla nostra dieta globale facendo delle scelte mirate ad uno stile di vita più salutare possibile».

