"Anche se il Covid-19 non è più in primo piano, la pandemia non è finita. Dobbiamo essere pronti per i prossimi mesi. Continueremo a lavorare con e per conto dei nostri Stati membri per garantire forniture di vaccini adeguate alle loro esigenze, compresi potenziali vaccini adattati".

Lo ha scritto su Twitter la commissaria alla Salute Ue Stella Kyriakides.

Intanto, in tema di prevenzione e protezione, segnali positivi arrivano in vista della ripresa della campagna vaccinale anti-Covid nel prossimo autunno.

Il 77% di un campione di italiani intervistati si dichiara, infatti, favorevole alla quarta dose della vaccinazione contro il Sars-Cov-2 il prossimo autunno. Il dato emerge dall'indagine realizzata da The European House – Ambrosetti e dal Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del Cnr, in collaborazione con SWG, sul livello di fiducia degli italiani nei confronti, appunti, dei vaccini.

Realizzata su un campione di 2.000 cittadini intervistati, la survey è stata presentata oggi a Roma, nell'evento realizzato da The European House - Ambrosetti, con il contributo non condizionante di Pfizer.

"Il 76% degli italiani intervistati si dice favorevole all'obbligo di vaccino anti Covid", ha detto Daniela Bianco, partner e responsabile dell'Area Healthcare di The European House - Ambrosetti, "e c'è anche un 17% di persone che non si sono ancora vaccinate contro il Sars-Cov-2 ma che si mostra aperto a farlo. Questo significa che c'è ancora una fascia di popolazione in cui la campagna vaccinale può ancora far presa".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata