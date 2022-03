Il Covid, anche se preso in forma lieve, provoca dei cambiamenti strutturali riconoscibili del cervello, specie in aree legate a olfatto e memoria.

A rivelarlo un lavoro pubblicato sulla rivista “Nature” e condotto da Gwenaëlle Douaud della University of Oxford.

In passato si era detto che il Covid può provocare alterazioni neurologiche, ma le evidenze di ciò erano limitatissime e comunque sempre riferibili alla malattia in forma grave, quindi a pazienti ricoverati. E cosa accadesse nei tantissimi casi di Covid in forma lieve restava di fatto un mistero.

Douaud ha cercato di svelarlo coinvolgendo un campione di 785 individui di cui 401 avevano avuto il Covid, di cui solo 15 in forma grave con necessità di ricovero. L'intero campione, per motivi di ricerca indipendenti da questo studio, è stato sottoposto a due risonanze magnetiche del cervello a distanza di circa 36 mesi l'una dall'altra. I 401 soggetti reduci dal Covid sono risultati positivi in un periodo a cavallo tra le due risonanze, quindi i ricercatori hanno potuto avere il quadro del “prima” e del “dopo” il contagio. Ebbene, è emerso che alla seconda risonanza i reduci dal Covid presentavano diverse alterazioni strutturali e anatomiche come la riduzione della corteccia cerebrale, specie in alcune zone legate a memoria ed olfatto, nonché la riduzione del volume complessivo del cervello e danni evidenti alla corteccia olfattiva.

Sottoposti a test cognitivi, inoltre, i pazienti Covid hanno presentato un declino maggiore rispetto ai soggetti sani di controllo nel corso del periodo di osservazione tra le due risonanze. Gli esperti ritengono che il SARS-CoV-2 sia in grado di risalire nel cervello attraverso i bulbi olfattivi, innescando processi infiammatori deleteri e forse anche danni diretti. Quanto questo quadro osservato sia reversibile nel tempo resta da indagare, conclude Douaud.

(Unioneonline/v.l.)

