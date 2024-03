La prevenzione prima di tutto. Parola del Comune di Cabras. L’amministrazione patrocina “I Giorni della prevenzione - Mettiamoci sulla sana strada”, iniziativa proposta dall’Anteas, dall’associazione Medici della Prevenzione e dalla Federazione Regionale Pensionati Cisl che prevede uno screening ecografico per la prevenzione di particolari patologie.

Il 3 e il 10 aprile, dalle 9 alle 12.30, previa prenotazione, sarà possibile accedere ai controlli per la tiroide nella prima giornata e per fegato e colecisti nella seconda. Potranno partecipare allo screening, che si svolgerà nei locali del centro polivalente di via Tharros, le persone non ancora in cura per le patologie collegate agli esami.

Nello specifico saranno effettuate 80 ecografie per la tiroide e 60 per fegato e colecisti, prenotando a partire da tre giorni prima dell’esame al numero 392.386.7060, tra le 9 e le 11. I posti eventualmente rimanenti saranno assegnati dalle 8.30 nei giorni di visita e secondo l’ordine di arrivo. Le visite saranno eseguite da medici specialisti dell’Associazione medici della prevenzione.

«Come amministrazione comunale sosteniamo con convinzione le iniziative che promuovono la prevenzione sanitaria - ha affermato l’assessora alle politiche Sociali Laura Celletti - Stiamo attraversando un periodo di forte complessità e crisi nell’ambito sanitario a livello regionale e la collaborazione tra associazioni e enti pubblici è fondamentale per offrire al pubblico un servizio minimo di assistenza».

«Con questa iniziativa vogliamo evidenziare lo stato di disagio del territorio sulle problematiche sanitarie, augurandoci un impegno decisivo a soluzioni da parte delle autorità responsabili - hanno concluso Salvatore Camedda e Felicity Anne Rowe presidenti rispettivamente dell’Anteas di Oristano e della sezione di Cabras -. Confidiamo nella collaborazione dei partecipanti per la buona riuscita dell’iniziativa».

© Riproduzione riservata