Tante iniziative, anche in Sardegna, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra come ogni anno il 14 novembre.

Un’occasione importante per sensibilizzare su una patologia di cui nell’Isola soffrono oltre 12.000 adulti (diabete di tipo 1), più di 1.500 under 18 con circa 120 nuovi casi diagnosticati ogni anno nella fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 è affetto da questa patologia).

L’associazione AGDIA ODV, in unione con Diabete Zero ODV, celebra la Giornata portando nel territorio un servizio importante per la prevenzione del diabete per chi non ce l'ha, o non sa di averlo, e per la prevenzione di una delle gravi complicanze per chi purtroppo il diabete già ce l'ha.

In collaborazione con l'Assl di Nuoro e il Servizio di Diabetologia diretto dal dottor Alfonso Gigante sarà effettuato lo screening gratuito per il diabete, mentre la prevenzione della Retinopatia sarà curata dalla dottoressa Roberta Sulis, dirigente medico della Clinica oculistica dell' AOU Cagliari P. O. San Giovanni di Dio con la sua équipe dotata di due retinografi, per cercare di soddisfare il maggior numero di persone nell'orario previsto.

L’iniziativa ha il sostegno della Fondazione Sardegna, dell'Unione Italiana Ciechi e di Diabete Zero e il patrocinio dei Lions Club - Distretto 108L.

