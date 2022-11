In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, il 14 novembre, Federfarma Sardegna e la Federazione Rete Sarda Diabete organizzano in tutta l’Isola una giornata di screening gratuito per sensibilizzare sui rischi del diabete e l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Sarà dunque possibile misurare nelle farmacie aderenti all’iniziativa la propria glicemia.

“Il diabete rappresenta, per il suo impatto sociale, una delle maggiori emergenze sanitarie in Sardegna – spiega il professor Riccardo Trentin, presidente della Federazione Rete Sarda Diabete –. È una malattia in forte e costante aumento, spesso subdola, molto conosciuta nel nome ma poco nella vita reale, e per questo a volte curata in ritardo, con tutta una serie di conseguenze e complicazioni”.

Secondo le ultime stime fornite dalla Direzione Generale Sanità Servizio Qualità dei servizi e governo clinico Settore Qualità dei servizi sanitari Regione Sardegna, aggiornati al 2016, le persone affette da diabete in Sardegna risultano essere 110.410, con una prevalenza di diabete tra il 6 e il 7% della popolazione. Si calcola che almeno il 2-3% di persone in Sardegna non sappia di esserlo e che sia a elevato rischio. Un corretto stile di vita (dieta, attività fisica, abolizione del fumo) previene il diabete nei soggetti predisposti o lo cura efficacemente nelle fasi iniziali della malattia.

“I controlli sono molto importanti e vanno eseguiti frequentemente, per questo è importante sensibilizzare la popolazione a sottoporsi allo screening – aggiunge il presidente Federfarma Sardegna, il dottor Pierluigi Annis –. Spesso, proprio grazie a queste giornate, vengono individuate persone diabetiche che non sapevano di esserlo. In media, su cento persone che si sottopongono ai controlli, quattro risultano affette dalla patologia, mentre venti risultano a forte rischio”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata