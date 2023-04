Paolo Usai Satta è il nuovo direttore della Gastroenterologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

La sua nomina è stata ufficializzata ieri dalla Direzione generale.

Usai Satta è anche Segretario Nazionale e Tesoriere di AIGO, Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri, la principale società scientifica del settore che raccoglie duemila specialisti in tutte le regioni italiane.

«La direzione della struttura complessa di Gastroenterologia del Brotzu di Cagliari - commenta Usai Satta - rappresenta una grande sfida per continuare a garantire un servizio indispensabile ai pazienti affetti da patologie digestive acute e croniche. Il nostro reparto è un centro di riferimento per patologie infiammatorie intestinali, malattie del fegato, celiachia, malattie del pancreas e disturbi funzionali. Vogliamo crescere per migliorare i percorsi diagnostici e terapeutici in azienda e nella nostra regione dove continueremo a lavorare per la difesa della disciplina, in continuo collegamento e collaborazione con le altre realtà nazionali».

