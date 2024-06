Gambe stanche e pesanti, fragilità capillari e pelle a buccia d’arancia sono tutti segni d’insufficienza venosa, malessere che tende ad acuirsi soprattutto nella stagione estiva.

Il rimedio numero uno arriva anche in questo caso dal cibo. Ci sono alimenti che sono un vero e proprio toccasana per questo disturbo perché particolarmente ricchi di antiossidanti, componenti in grado, in modo fisiologico, di rinforzare e rendere più elastiche le vene e migliorare così la circolazione del sangue.

L’elenco dei principi attivi naturali è assai lungo ma i principali e maggiormente efficaci sono la vitamina C, il beta carotene, i bioflavonoidi e gli antociani. I superfood che ne contengono una maggior quantità in questo periodo sono i seguenti: carote, ananas, mirtilli, more, melone, ciliegie e fragole. Tutti questi cibi andrebbero consumati ogni giorno, e il caso vuole che madre natura ce li faccia trovare disponibili proprio quando ne abbiamo più bisogno! Come diceva il grande Albert Einstein “ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata”.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

