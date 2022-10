Si parla della Febbre del Nilo nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda.

L’appuntamento è per il 18 ottobre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il dottor Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio analisi del Duilio Casula e direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.

Si parlerà, come detto, di Febbre del Nilo (West Nile Fever) malattia provocata dal virus West Nile che viene trasmessa dalla puntura di zanzara.

In Sardegna, nell’ultimo periodo, si sono registrati diversi casi. Dell'ultimo bollettino della sorveglianza integrata pubblicato dall'Istituto superiore di Sanità, risultano essere state sette le persone infettate di cui uno di questi deceduto.

L’infezione ha un periodo di incubazione che varia fra i 2 e i 14 giorni. Nella maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo; circa il 20% presenta sintomi leggeri come febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Ma, negli anziani e nelle persone debilitate, la sintomatologia può essere più grave.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

