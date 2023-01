Due nuovi ecografi all’avanguardia per l’ospedale San Francesco di Nuoro.

Le apparecchiature, dotate di tutti dispositivi accessori necessari allo studio dettagliato dei diversi organi e apparati, consentono di effettuare procedure interventistiche sia per prelievi bioptici, in grado di definire l’eventuale malignità delle lesioni, sia per interventi mininvasivi di tipo terapeutico come drenaggi, iniezione di sostanze antitumorali, radiofrequenza, microonde etc.

È in dotazione anche la tecnica innovativa eco-fusion che, utilizzando e fondendo informazioni acquisite con altre metodiche, ad esempio la risonanza magnetica, consente una rappresentazione tridimensionale degli organi, con migliore definizione e localizzazione delle lesioni.

Tra qualche mese è inoltre prevista la messa in opera di una nuova tomografia computerizzata con tecnologia avanzata, la TC Dual Energy, evoluzione tecnologica della tradizionale TAC, che permette di ottenere indagini più accurate in un tempo minore, con una ridotta dose di radiazione e minore quantità di mezzo di contrasto

In arrivo anche un mammografo di ultima generazione, capace di eseguire mammografia 3D, ma anche mammografia con mezzo di contrasto e che può sostituire, in gran parte dei casi, la RM mammaria, con grande vantaggio per le utenti e maggiore efficienza del servizio.

