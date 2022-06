Una giornata per ringraziare i donatori volontari e non remunerati per il loro "dono salvavita" e per far crescere la consapevolezza della necessità di donazioni di sangue regolari per assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità del sangue e dei prodotti derivati per i pazienti che ne hanno bisogno.

Si celebra ogni anno nel mondo, il 14 giugno e su impulso dell’Organizzazione mondiale della sanità, il “World Blood Donor Day”, Giornata mondiale del donatore del sangue.

“Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite” è lo slogan adottato dall’Oms per la campagna globale. L’appuntamento, come di consueto, è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di emocomponenti e, soprattutto, a sottolineare l’impegno fondamentale di chi, gratuitamente, compie questo gesto solidale a favore dei pazienti.

La Sardegna è una delle Regioni in cui si dona di più, ma non basta a coprire l’elevato fabbisogno dovuto ai numerosi pazienti affetti da patologie trasfusione-dipendente. Serve più consapevolezza e un maggiore coinvolgimento dei cittadini per far crescere la cultura delle donazioni, salvare e curare molte vite.

Per questa ragione, domani l’unità di raccolta sangue di Quartu Sant'Elena della ASL di Cagliari (via Turati 4C, primo piano) partecipa all’iniziativa con un open day dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 17, dedicato sia alle donazioni che all’educazione sanitaria.

Il personale sarà inoltre a disposizione dei cittadini per informazioni sui temi inerenti la donazione di sangue e le malattie curabili con le trasfusioni di emocomponenti (telefono 070/6097327-7324-7321; cellulare 3333363856).

Si può donare il sangue anche a Muravera, al S. Marcellino in viale Rinascita 1, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 7.45 alle 12.30, su appuntamento ai numeri 070/6097774, mobile 3292857050.

A Isili al San Giuseppe in via Emilia 1 (primo piano) due mercoledì e un sabato al mese su appuntamento chiamando i numeri 070/6099096-9033-9041 e 3371475502.

(Unioneonline/v.l.)

