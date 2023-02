Le malattie del cuore sono la principale causa di morte in Italia, responsabili ogni anno del 44% di tutti i decessi. Nel nostro Paese 4,4 persone ogni mille hanno un'invalidità cardiovascolare e il 23,5% della spesa farmaceutica è destinata a medicinali per il sistema cardiovascolare.

Per questo, in occasione di San Valentino, la Fondazione per il Tuo cuore dell'Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco) lancia la 17esima edizione dell'iniziativa “Cardiologie Aperte 2023”. Dal 12 al 19 febbraio, i cittadini potranno chiamare il numero verde 800052233 trovando risposte grazie a consulenze gratuite di 700 cardiologi.

Con l’occasione a Nuoro, domenica 12 febbraio, porte aperte negli ambulatori dell’ospedale San Francesco. Il team della Cardiologia, diretto dal dottor Mauro Pisano, sarà a disposizione dei visitatori dalle 10.30 alle 13.30.

L’iniziativa ha la finalità di promuovere un discorso di prevenzione cardiovascolare e aumentare la consapevolezza del rischio legato alle cattive abitudini di vita.

L’evento sarà preceduto a Nuoro da una campagna di sensibilizzazione nelle scuole cittadine, dove gli stessi studenti diventeranno messaggeri degli importanti contenuti verso le loro famiglie.

I partecipanti a “Cardiologie aperte 2023” avranno la possibilità di chiedere informazioni sull’importanza della prevenzione cardiovascolare, avere degli opuscoli informativi e potranno avere una valutazione generale sul loro rischio a breve e lungo termine.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata