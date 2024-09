Il nutrizionista spiega cosa mangiare per affrontare la nuova stagione

Già le nostre nonne imputavano il malessere di questo periodo al cambio di stagione ma sono stati gli esperti a battezzarlo “autumn blues”, una sorta di astenia fisica e mentale che accompagna l’inizio dell’autunno. In questo periodo, il nostro corpo dovrebbe essere capace di adattarsi ai cambiamenti, ma in verità capita molto spesso che gli squilibri ormonali influiscano sulla buona riuscita di questo intento. Il supporto numero uno per affrontare questa trasformazione stagionale arriva per nostra fortuna direttamente dalla tavola! Cereali integrali, in particolare farro e avena, legumi, semi oleosi ed ortaggi sono i nostri principali alleati. Questi alimenti sono infatti ricchi di importanti minerali come il magnesio in grado di ridurre la stanchezza fisica, il potassio, lo zinco e le vitamine del gruppo B in grado di sostenere l’intero sistema nervoso. Chiude il cerchio la vitamina C regina delle vitamine, vero baluardo del nostro sistema immunitario.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

