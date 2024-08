Due giornate di visite gratuite alla vista a bordo dell'Ambulatorio mobile oculistico al Poetto di Cagliari. Lunedì 2 e martedì 3 settembre torna la campagna “La prevenzione non va in vacanza”, proposta annualmente dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, organizzata nel capoluogo dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti e realizzata con la collaborazione degli specialisti del San Giovanni di Dio.

Dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30, il personale medico diretto dal professor Giuseppe Giannaccare sarà presente nello stabilimento balneare della Guardia di Finanza (in viale Poetto), che, in occasione del suo 250esimo anniversario, ha condiviso la campagna di prevenzione mettendo a disposizione i suoi spazi per lo svolgimento degli screening. Le prenotazioni sono state aperte prima di Ferragosto e «in pochissime ore abbiamo raggiunto il numero di prenotazioni massimo per entrambe le giornate», ha spiegato la commissaria dell'Unione ciechi di Cagliari, Simona Trudu.

La risposta conferma quanto sia necessario «rafforzare sul territorio le strutture oculistiche pubbliche. La prevenzione è fondamentale - chiarisce Trudu -, gli esperti ci confermano che l'80% dei casi di malattie oculari sono prevenibili o trattabili ed una diagnosi precoce porta a interventi tempestivi». La campagna quest’anno prevede anche la distribuzione di materiale informativo circa i comportamenti da adottare in vacanza e durante il periodo estivo per proteggere adeguatamente gli occhi da possibili rischi che ne mettano in pericolo la salute e la funzione.

(Unioneonline)

