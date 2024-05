Un dibattito pubblico sull’importanza della prevenzione, sull’invecchiamento attivo e sulla promozione del benessere.

Ad organizzarlo per i prossimi 11 e 12 maggio, rispettivamente a Sagama e a Sedilo a partire è il Plus di Ghilarza- Bosa. In entrambi i centri sarà proposto infatti il convegno "La promozione del benessere in età pre-senile e senile. Buone prassi di invecchiamento attivo”.

Già da gennaio il Plus, con i fondi stanziati dalla Regione e con la gestione della coop La Clessidra, ha avviato una serie di attività rivolte agli anziani autosufficienti.

In particolare nei 32 Comuni del Plus Ghilarza Bosa, sono stati attivati circa 27 laboratori scelti dalle comunità locali sulla base degli interessi prevalenti: laboratori di intreccio, cucina tradizionale e cakedesign, ginnastica, escursioni, lingue straniere, informatica e smartphone, fotografia ed alcuni eventi conviviali.

Prosegue inoltre la campagna sperimentale di screening neuro-cognitivi individuali di primo livello, rivolti alla popolazione over 60.

«Il progetto – spiegano gli organizzatori - ha incontrato il consenso della popolazione over 60 e dei servizi sociali comunali, spinti al superamento definitivo degli effetti sociali della pandemia e consapevoli dell’importanza della prevenzione».

