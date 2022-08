Non solo mare e spiaggia: se durante la bella stagione si vuole fare attività fisica nel corso della giornata, magari in pausa pranzo o di mattina presto, si può optare per le aree verdi delle città.

Sicuramente sono raccomandate passeggiate e sessioni di corsa, ma ci sono anche alternative più originali. Si può ad esempio usare una panchina come attrezzo d’appoggio per allenare tutta la muscolatura del corpo facendo torsioni, allungamenti, piegamenti e flessioni. Si tratta di una tipologia di esercizio nata negli Stati Uniti e ribattezzata “Park bench workout”: bastano brevi sessioni, anche solo di dieci minuti, per far lavorare con profitto tutti i muscoli.

Per chi va in montagna

Se invece ci si trova in montagna, alla ricerca di un po’ di refrigerio dal caldo di questi ultimi mesi, si può adottare il nordic walking: è l’attività ideale per tenersi in forma ad alta quota, accanto alle tradizionali gite in bicicletta, che permettono non solo di allenarsi ma anche di visitare posti meravigliosi. Il nordic walking, in particolare, richiede l’utilizzo di bastoncini simili a quelli usati nello sci di fondo per far lavorare in modo sincronizzato braccia, gambe, spalle, tronco e addome. In questo modo, si migliorano postura e tono muscolare. Questa disciplina non appesantisce troppo le articolazioni (l’importante è non scegliere tragitti con una pendenza proibitiva) e porta grandi benefici anche per il sistema cardiocircolatorio e respiratorio.

Se invece si vuole mettere alla prova la propria resistenza fisica, ci si può rivolgere a strutture che offrono sedute di arrampicata, uno sport che aiuta a sviluppare la coordinazione e la mobilità dell’apparato muscolo-scheletrico. Soprattutto le prime volte è importante essere seguiti da un istruttore, per poter svolgere questa suggestiva attività nella massima tranquillità.

© Riproduzione riservata