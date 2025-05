Si è insediato questa mattina Aldo Atzori, il nuovo commissario straordinario della Asl di Cagliari. La nomina è arrivata lo scorso 27 aprile, in attuazione della Legge Regionale numero 8 dell'11 marzo. Atzori è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Cagliari, con specializzazione in Igiene e medicina preventiva indirizzo “Organizzazione dei Servizi sanitari di base”, un Master di II livello di Direttore di Distretto.

Il nuovo commissario straordinario dell'Asl Cagliari ha maturato capacità gestionale e conoscenza dei Sistemi Integrati socio sanitari partecipando, in qualità di Direttore Socio sanitario e di Distretto a tutte le fasi di costruzione dell’integrazione socio sanitaria e alla governance delle strutture e dei servizi integrati, dedicandosi, in modo particolare, ai Plus e alle azioni previste dal Pnrr (Case della salute, Cot) e alle cure domiciliari in qualità di responsabile del Servizio.

«Sono consapevole delle grandi responsabilità e dell’impegno assunto come cmmissario della più grande Asl della Sardegna», ha dichiarato Atzori. «Sono rassicurato dalle competenze e professionalità presenti in azienda e sono convinto che, con le risorse presenti, possiamo raggiungere gli obiettivi di riorganizzazione e di riqualificazione dei servizi, orientando i nostri interventi all’integrazione tra il territorio e gli ospedali e alla qualità dei servizi sanitari e socio sanitari del territorio della Asl di Cagliari».

Nei prossimi giorni il commissario visiterà i servizi e gli ospedali della Asl 8 e incontrerà le diverse strutture per salutare il personale e confrontarsi sulle criticità.

(Unioneonline)

