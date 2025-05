Si è insediato questa mattina nella sede della direzione generale di Areus a Nuoro il nuovo commissario straordinario: si tratta di Angelo Maria Serusi, nominato con D.G.R 23/7 del 27 aprile in attuazione della L.R. n.8 dell’11 marzo 2025. Per lui si tratta di un ritorno nell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza della Sardegna: nel 2017 aveva svolto l'incarico di direttore amministrativo, in seguito quello di direttore generale facente funzioni.

Serusi conosce bene l’Azienda che la Giunta Todde gli ha voluto affidare, dopo gli ottimi risultati ottenuti nella Asl Oristano che ha guidato dal 2022. Originario di Gavoi e laureato in Giurisprudenza all’Università di Cagliari, vanta una lunga esperienza ai vertici di diverse amministrazioni pubbliche del nuorese.

In Areus, Serusi ha avuto un ruolo fondamentale nell’avvio dell’Azienda dell’emergenza urgenza sin dagli albori, dallo scorporo del sistema di soccorso 118 dall’Ats Sardegna sino all’istituzione dell’elisoccorso Areus. Questa mattina Serusi ha incontrato tutti i dirigenti dei settori chiave dell’emergenza urgenza, pronto a mettere in pratica gli obiettivi strategici della sua azione manageriale.

(Unioneonline)

