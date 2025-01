Il nutrizionista spiega il legame tra alimentazione e benessere mentale.

Negli ultimi anni, è emerso un crescente interesse per il legame tra nutrizione e salute mentale. Se da un lato siamo sempre più consapevoli dell'importanza di una dieta equilibrata per la prevenzione delle malattie fisiche, dall'altro, gli effetti dell'alimentazione sul nostro umore e sulla salute psicologica sono altrettanto cruciali. L’alimentazione non solo nutre il corpo, ma anche la mente, influenzando direttamente la produzione di neurotrasmettitori e la risposta allo stress.

Alcuni nutrienti in particolare, come gli acidi grassi omega-3, le vitamine del gruppo B, la vitamina D e i minerali come il magnesio, sono fondamentali per il buon funzionamento del cervello. Alcune fonti alimentari come le noci, legumi e verdure a foglia verde sono stati associati da tempo alla riduzione dei sintomi di depressione e ansia, mentre una dieta ricca di fibre, probiotici e prebiotici può migliorare la salute intestinale e, di conseguenza, supportare una mente più sana favorendo e migliorando l’asse intestino cervello.

DOTT. PIETRO SENETTE

NUTRIZIONISTA E RICERCATORE

