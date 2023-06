Si parla di Pap-test e colposcopia nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 20 giugno alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou di Cagliari, sarà il dottor Marco Palomba, ginecologo del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita e Diagnostica Ostetrico Ginecologica diretta dal professor Stefano Guerriero al Policlinico Duilio Casula.

Il tumore del collo dell’utero in Italia rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e complessivamente l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. La prevenzione rappresenta un nostro grande alleato.

Esami come il Pap-test sono il metodo di screening più diffuso ed è il primo approccio per individuare un’infezione da Human Papilloma virus (HPV), un virus molto diffuso che colpisce circa l’80% della popolazione femminile sessualmente attiva.

Il virus, di cui attualmente si conoscono più di 200 ceppi, se non trattato a dovere può evolvere verso forme tumorali e per questo è importante prevenirlo o comunque diagnosticarlo tempestivamente.

Se l’esito del Pap-test dovesse essere positivo all’HPV, si procede con la colposcopia. Un esame di secondo livello non pericoloso o invasivo che consiste dell’analisi eseguita con uno strumento ottico con cui è possibile indagare sulla struttura dei tessuti dell’utero, alla ricerca di lesioni cutanee causate dal virus.

L’ambulatorio di Colposcopia e Patologia del basso tratto genitale dell’Aou Cagliari si occupa in maniera multidisciplinare di prevenzione diagnosi e terapia medica e chirurgica mininvasiva delle lesioni della cervice uterina, della vagina e dell'area vulvoperineale di natura pretumorale e neoplastica, infettiva, malformativa e distrofica.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

