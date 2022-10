Si parla di osteoporosi, prevenzione e nuovi farmaci nella prossima puntata di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda.

Il live andrà in onda in diretta martedì 25 ottobre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il professor Alberto Cauli, direttore della Reumatologia del Policlinico Duilio Casula.

L’osteoporosi è una malattia cronica caratterizzata da alterazioni della struttura ossea con conseguente riduzione della resistenza al carico meccanico ed aumentato rischio di fratture.

Si stima che in Italia siano affetti da questa patologia 1 donna su 3 oltre i 50 anni (circa 5 milioni di persone) e 1 uomo su 8 oltre i 60 anni (circa 1 milione di persone).

L’osteoporosi si può prevenire tramite un adeguato consumo di alimenti ad alto contenuto di calcio e, per garantirne l’assorbimento, mantenere livelli normali di vitamina D. L’esercizio fisico è un altro importante tassello per prevenire la malattia.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

