Si parla delle fratture negli anziani nella nuova puntata doppia di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 7 giugno alle 17 sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda, su www.unionesarda.it, sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube) e sul sito www.aoucagliari.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, è il professor Antonio Capone, direttore dell’Ortopedia al Policlinico Duilio Casula.

Le fratture hanno un elevato fattore di rischio per la vita degli anziani. Questo perché il trauma subito dalla caduta innesca un meccanismo che favorisce le complicanze che, a lungo andare, aumentano la morbilità fino a ridurre gli anni di sopravvivenza dell’individuo.

I fattori che incidono sono diversi, prima di tutto il tipo di frattura: se è grave, come quelle al femore e alle vertebre, è necessario sottoporsi a un intervento chirurgico, quindi a una degenza ospedaliera, un periodo di riabilitazione immediato e poi un periodo più lungo in un istituto di riabilitazione. Tutti elementi che debilitano corpo e mente dell’anziano.

È possibile ridurre al minimo queste complicanze adottando piccoli accorgimenti come conoscere lo stato dell’osteoporosi, così da avviare interventi terapeutici attraverso farmaci, curare l’alimentazione e per ultimo ma non meno importante, praticare attività fisica per mantenere in buona salute la struttura scheletrica.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

