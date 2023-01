Si parla della cura dei denti nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda.

L’appuntamento in diretta è per martedì 17 gennaio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà la professoressa Elisabetta Cotti, direttrice dell’Odontostomatologia dell'Aou di Cagliari.

Avere un buono stato di salute orale è molto più che avere denti sani. Lo sottolinea l’Organizzazione Mondiale della Sanità che evidenzia come si tratti infatti, di una condizione che influenza fortemente tutto lo stato di salute e di benessere della persona.

Le malattie a carico del cavo sono di diversi tipi e possono essere determinate da cause distinte. Tra le più comuni abbiamo: la carie, che può causare mal di denti di diversa entità, la formazione di placca, le gengiviti e parodontiti e le lesioni delle mucose traumatiche e/o infiammatorie.

Tra le cause principali dei problemi dei denti, ma più in generale della bocca, troviamo la scarsa igiene e una alimentazione scorretta. Esistono azioni preventive applicabili come: avere buona cura dei propri denti e gengive, lavarsi i denti e passare il filo interdentale, limitare l’uso di alcol ed evitare il consumo di tabacco. Quest’ultimo, oltre a tutti gli altri rischi per la salute, aumenta il rischio (fino a sette volte in più) di sviluppare disturbi a carico delle gengive rispetto ai non fumatori.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

