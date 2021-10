Sarà dedicato ai problemi della vista la quarta puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 5 ottobre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, ma anche sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e sul sito www.unionesarda.it. I lettori troveranno, come sempre, gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.



Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il professor Maurizio Fossarello, direttore dell’Oculistica del San Giovanni di Dio. In particolare si parlerà di alcune patologie oculari: la cataratta, la maculopatia legata all’età, la retinopatia e il glaucoma. Si tratta di malattie che possono essere molto gravi, soprattutto in assenza di una diagnosi tempestiva, e provocare una perdita totale o parziale del campo visivo di uno o entrambi gli occhi. Le malattie oculari interessano tutte le età, ma la loro incidenza aumenta considerevolmente dopo i 50 anni a causa dell’allungamento progressivo della vita media, con la conseguente aumentata frequenza di diverse patologie oculari degenerative (come la degenerazione maculare legata all’età e il glaucoma) e la diffusione sempre maggiore del diabete con gravi complicanze oculari.



Secondo l’OMS nel mondo ci sono 217 milioni di ipovedenti e 36 milioni di ciechi (per un totale di 253 milioni di disabili visivi). Ben 1,2 miliardi di persone hanno bisogno d’occhiali e, tra l’altro, la miopia è in forte aumento nel mondo. Per questo è importante che tutti possano accedere a un’assistenza oftalmica e a cure adeguate, migliorando tra l’altro i propri comportamenti.



Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

