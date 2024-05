Sicurezza, viabilità, sviluppo della città del mare. È ancora: parcheggi, decoro urbano, l’integrazione delle periferie con il resto delle città.

«Non ci devono essere più periferie ma quartieri integrati come tutti gli altri». Ecco Alessandra Zedda: la candidata del centrodestra alla guida di Cagliari presenta programma e coalizione che la sosterrà alle comunali dell’8 e 9 giugno.

Una “coalizione unita e forte”. Gli ultimi tre arrivi nella squadra sono Azione (era praticamente fatta con il centrosinistra, ma poi c’è stata la svolta), Sardegna Popolare per Cagliari, movimento lanciato dal dissidente del Psd’Az Gianni Chessa, ex assessore regionale al Turismo. E Psd’Az. Le altre forze: Fratelli d’Italia, Udc, Forza Italia, Lega-PLI-anima di Sardegna, Alleanza Sardegna, Sardegna al centro 2020, Movimento Civico, Riformatori Sardi.

Continuità con la precedente giunta di centrodestra, ma anche qualcosa da cambiare. Ad esempio sui progetti in corso («Interverremo, libereremo la città dalle difficoltà», ha detto Zedda) e sui parcheggi («Vogliamo aprire i 1200 parcheggi che già esistono»). «Traffico, parcheggi, sicurezza e decoro- ha detto- noi puntiamo a risolvere i problemi di ogni giorno. Una città non vivibile è una sanzione, una pena per i nostri cittadini».

