«Cambiare passo nelle Asl e modificare il Cup».

È l’obiettivo che le forze del Campo largo si sono date in occasione del vertice sulla sanità che si è concluso a Villa Devoto e al quale hanno partecipato, oltre alla presidente della Regione Alessandra Todde, i capigruppo e i segretari dei partiti di maggioranza.

«Quando ci sono passaggi così importanti come quelli sanitari è bene condividere e fare in modo che la responsabilità di un assessorato così importante sia condivisa tra tutte le forze politiche», ha spiegato la governatrice al termine del tavolo. «I cittadini non vogliono vedere i balletti dei partiti ma vogliono risposte sulle liste d’attesa, sulla sanità territoriale e sull’andamento degli ospedali. Noi abbiamo ereditato una sanità che ha un livello di conflittualità importante, al di là delle carenze che conosciamo».

Per questo, ha aggiunto, «i commissari dovranno fare un’attività di pacificazione importante, imparare a connettersi col territorio, aiutare i partiti a dare risposte concrete. Il tema di oggi era condividere il metodo e come porteremo avanti questa azione sulla sanità».

Intanto, Todde è in attesa della decisione del tribunale civile sul suo ricorso contro l’ordinanza ingiunzione di decadenza. «Stiamo lavorando, sono fiduciosa e tranquilla. Per me è importante far capire ai cittadini che questo è un dibattito all’interno dei tribunali - ha detto - Io sono solida e centrata, so cosa è stato fatto durante la campagna elettorale. Ho visto lo sciacallaggio politico fatto attorno a questo tema cercando anche di modificare il risultato democratico delle elezioni. Aspetterò serenamente ciò che i giudici diranno, poi valuterò i passi successivi».

Ma, ha ribadito, «un conto è il dibattito nelle Aule di tribunale, un conto è quello politico su ciò che i cittadini si aspettano. A questo proposito, credo che i cittadini abbiano visto in questi mesi una Giunta che fa cose che per troppo tempo non sono state affrontate».

