Roberto Vannacci «è stato sospeso nelle funzioni di vicepresidente del gruppo». Lo afferma ai cronisti il capodelegazione dei lepenisti Jean-Paul Garraud, interpellato al termine di una conferenza stampa organizzata dai Patrioti.

Il caso della possibile sospensione di Vannacci risale a prima dell'estate quando era emersa la possibilità che le funzioni dell'ex generale fossero congelate.

Il gruppo dei patrioti ha tenuto una conferenza stampa per ribadire la solidarietà a Matteo Salvini, per cui la Procura ha chiesto sei anni di carcere per il caso Open Arms. Nel corso della conferenza stampa è stata annunciata la sospensione di Vannacci, che non è mai piaciuto al Rassemblement National di Marine Le Pen per le sue uscite troppo “estreme” anche secondo l’estrema destra francese.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata