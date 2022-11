Una circoscrizione elettorale per la sola Sardegna, sganciata dalla Sicilia, alle elezioni europee, per poter avere un rappresentante sardo all’Europarlamento ed essere più incisivi su temi come continuità territoriale, fiscalità ed energia.

La proposta di legge nazionale è stata presentata dalla Commissione Insularità in Regione, presieduta da Michele Cossa dei Riformatori, che punta a modificare la legge del 1979 che aveva istituito la circoscrizione Isole per l’elezione dei membri dell’Europarlamento.

Obiettivo è dunque colmare il gap di rappresentanza: “Promuoveremo – spiega Cossa – nei prossimi giorni un incontro con i parlamentari sardi per illustrare e condividere con loro la proposta di legge nazionale e proseguire la collaborazione tra Consiglio regionale e Parlamento, fondamentale per l’attuazione del principio di insularità”.

La differenza tra i due corpi elettorali, quello siciliano è tre volte superiore a quello sardo, crea “una sproporzione che rende quasi impossibile eleggere un rappresentante della Sardegna”. Nelle ultime elezioni europee infatti tutti e sette gli eletti nelle Isole sono siciliani.

