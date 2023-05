Al via l'iter al Senato per la proposta di legge del senatore sardo del Pd Marco Meloni per l'istituzione della circoscrizione Sardegna per le elezioni dell'Europarlamento, separata dalla Sicilia.

Il testo è stato incardinato nella commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, relatrice Domenica Spinelli (Fdi) che oggi ha illustrato ai componenti del parlamentino il contenuto della proposta.

Nei prossimi giorni saranno abbinate alla proposta di Meloni anche altre proposte presentate da diverse forze politiche e la proposta di legge nazionale approvata la scorsa settimana dal Consiglio regionale della Sardegna.

«Avere la certezza dell'elezione di due parlamentari europei - commenta Meloni - è un obiettivo storico per la Sardegna, e contribuirà ad attuare sul versante della rappresentanza istituzionale il principio di insularità recentemente introdotto nella Costituzione italiana. Se tutte le forze politiche, a partire da quella di maggioranza, sosterranno la proposta, l'obiettivo è a portata di mano e si può conseguire in tempi utili per le consultazioni europee del 2024. Noi del Partito democratico ci siamo».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata