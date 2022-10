La Sardegna e il Movimento 5 Stelle guadagnano una deputata.

Sono ufficiali ora i 400 eletti a Montecitorio, dopo che l’ufficio centrale della Cassazione ha definito la lista degli eletti con il proporzionale al termine di complessi calcoli sulle percentuali raccolte dai singoli partiti e sui resti.

C’è una sorpresa in Sardegna, è quella di Susanna Cherchi. La pentastellata sembrava essere “saltata” in seguito a un riconteggio del Viminale, che aveva fatto scattare l’elezione di Bossi nel collegio lombardo provocando un effetto a catena. La mancata elezione in Lombardia di Alessandra Todde, che dunque entrava in Parlamento grazie al voto dei sardi e a discapito della Cherchi.

I calcoli della Cassazione hanno invece ribaltato l’esito: Todde è stata eletta in Lombardia, facendo scattare il seggio anche per la Cherchi.

Sono questi dunque gli 11 deputati eletti dai sardi. Il centrodestra porta a Montecitorio Dario Giagoni (Lega), Salvatore Deidda, Francesco Mura, Barbara Polo, Gianni Lampis (FdI), Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis (Forza Italia).

Gli eletti del centrosinistra sono Silvio Lai del Pd e Francesca Ghirra per l’Alleanza Verdi-Sinistra, che ha “strappato” il seggio a Romina Mura.

Il M5s porta invece alla Camera Emiliano Fenu e Susanna Cherchi.

