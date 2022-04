"I dati dei flussi turistici verso la Sardegna in occasione delle festività pasquali rappresentano un segnale incoraggiante per la ripresa di uno dei settori vitali dell'economia isolana. La conferma del mercato interno e la sicura ripresa del turismo internazionale, dopo la scorsa estate condizionata dalle restrizioni anti-Covid, fanno confidare in un risultato sicuramente migliore rispetto al 2021, ma addirittura vicino agli ottimi numeri registrati nel 2019".

Lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas, che commenta così gli ottimi numeri degli arrivi nei tre aeroporti dell’Isola.

"Grazie ai progetti e agli investimenti della Giunta regionale - rivendica - l'offerta turistica sarda si può proporre in maniera sempre più competitiva, completando una proposta che sia caratterizzata anche da tradizioni, cultura, storia, archeologia, enogastronomia".

Bisogna insomma "affermarsi anche come luogo ideale per le vacanze fuori stagione. Solo così il turismo potrà diventare definitivamente un pilastro fondamentale della nostra economia".

Una Sardegna "sempre più competitiva" afferma l’assessore al Turismo Gianni Chessa, "fiducioso" in vista dell’imminente stagione estiva.

