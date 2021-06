La variazione di bilancio da circa 150 milioni approderà in Aula non prima di fine giugno.

Intanto la maggioranza porta in Consiglio tre provvedimenti in materia di turismo che riguardano l'enoturismo, la promozione di prodotti sardi di eccellenza nelle strutture ricettive e l'albergo nautico diffuso. Il primo intende "qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato promuovendo l'enoturismo come forma dotata di specifica identità".

Il secondo mira a "permettere a strutture ricettive extra alberghiere, che pesano sempre più nel panorama sardo, di diventare una vetrina importantissima per i prodotti tipici". Il terzo, infine, lancia anche nell'Isola il filone dell'albergo nautico diffuso che riscuote successo già in altre località nel Mediterraneo.

LA MANOVRINA – Intanto l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino sarà impegnato a definire i contorni della manovrina che stanzierà risorse per rimettere in piedi il sistema sanitario, il sistema portuale e aeroportuale che, sempre a causa del Covid-19, ha subìto molte perdite, e da destinare ai lavoratori che ancora non hanno ricevuto nulla.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata