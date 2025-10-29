Fratelli d’Italia irrobustisce la presenza nel Consiglio comunale di Tortolì. Elena Sestu, 35 anni, finora indipendente, ha aderito al partito di Giorgia Meloni, andando ad affiancare i colleghi di maggioranza Luigi Cardia e Stefania Vargiu.

«Ringrazio Fratelli d’Italia per l’accoglienza e la fiducia. Continuerò a collaborare con ancora maggiore sintonia e impegno insieme al sindaco e all’intero Consiglio - assicura Sestu - consapevole e determinata ad affrontare il lavoro che ci attende, per contribuire concretamene allo sviluppo della nostra comunità e delle imprese locali». Soddisfatto Nicola Salis, presidente provinciale di FdI: «Con questa nuova adesione, il gruppo di Fratelli d’Italia a Tortolì si consolida come una delle forze politiche trainanti e più rappresentative in maggioranza, espandendo la propria capacità di incidere sulle decisioni per il bene della comunità. Elena è una consigliera attiva e stimata, il cui impegno e la cui competenza sono noti a tutti». Salis prosegue: «Il suo ingresso è un segnale forte del lavoro serio e costruttivo che stiamo portando avanti, non solo a Tortolì ma in tutta l'Ogliastra. L'adesione di Elena non è solo un arricchimento numerico, ma soprattutto un valore aggiunto in termini di idee e proposte. Con Luigi Cardia e Stefania Vargiu andiamo a costituire un gruppo coeso e determinato a farsi portavoce delle priorità del nostro territorio. Questo rafforzamento è cruciale per poter affrontare le sfide che attendono Tortolì e l'intera Ogliastra, garantendo che le istanze locali trovino ascolto e risposta anche ai livelli istituzionali superiori. Il nostro obiettivo è chiaro: essere il punto di riferimento per il buon governo e per tutti coloro che credono in una politica pragmatica e vicina ai cittadini. A Elena va il nostro più sincero benvenuto e l'augurio di buon lavoro». Il presidente territoriale guarda ai prossimi passi: «Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per l'espansione e il consolidamento della sua rete in Ogliastra, promuovendo una politica basata sulla trasparenza, la responsabilità e l'attenzione ai bisogni delle aree interne e costiere».

