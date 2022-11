Il consigliere di Italia Viva Franco Stara (gruppo Udc-Sardegna al centro) ha lasciato la presidenza della commissione Lavoro.

L’annuncio con una comunicazione resa in apertura della seduta del parlamentino che aveva all’ordine del giorno le audizioni dell’assessore regionale alla Pubblica Istruzione e della dimissionaria assessora al Lavoro.

Secondo l'esponente di Iv, eletto con il centrosinistra ma passato con la maggioranza nel corso della Legislatura, "non ci sono più le condizioni di lavorare: le commissioni svolgono un ruolo fondamentale e spesso manca il numero legale". Inoltre, "in un momento così difficile per la Sardegna, con tutta la gente che perde i posti di lavoro, con i ritardi sui ristori, dobbiamo imprimere un cambio di passo, altrimenti è meglio andare a casa". D'altra parte, "il 10 novembre non c'è una omnibus che doveva entrare a settembre: o da domani si dà un cambio di marcia o è meglio ridare la parola ai sardi. Siamo stati eletti per lavorare. Basta con le beghe".

Parole di stima, ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente Stara sono state rivolte dal capogruppo della Lega, Pierluigi Saiu, dalla consigliera Cinque Stelle, Desirè Manca, e dalla consigliera Laura Caddeo (Leu).

