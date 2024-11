La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non parteciperà al comizio del centrodestra per le Regionali in Emilia-Romagna, a Bologna, a cui era attesa in veste di presidente di FdI con gli altri leader della coalizione.

La premier interverrà in videocollegamento all'evento in programma nel pomeriggio a sostegno della candidata presidente Elena Ugolini.

La motivazione ufficiale è il protrarsi dell'incontro con i sindacati sulla manovra. Ma la tensione a Bologna resta altissima dopo le violenze di sabato in piazza con i collettivi antifascisti che, nel tentativo di raggiungere il corteo dell'estrema destra, sono entrati in contatto con le forze dell'ordine.

Intanto un gruppo di esponenti di Potere al popolo si è radunato all'angolo tra via del Pilastro e via San Donato, per contestare l'evento a cui sono attesi i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini che si tiene al Savoia Regency, ad alcune centinaia di metri. Il presidio di Pap ha esposto anche uno striscione: «Meloni, Salvini, Lepore, Piantedosi: fermiamo la filiera della repressione».

