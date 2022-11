«Mancano un anno e pochi mesi alla fine di questa legislatura. Non abbiamo particolari ferie o vacanze da fare, lavoreremo con grinta». Così il presidente della Regione Christian Solinas ha risposto ai cronisti che questa mattina in consiglio regionale, durante la presentazione degli assessori della nuova Giunta, chiedevano quali fossero le prospettive di azione in un periodo così breve: «Escluderei meno giornate possibili. Dobbiamo lavorare con intensità per portare a casa risultati».

Non ha intenzione di perdere tempo, Solinas. Che guarda anche al futuro meno prossimo, ossia a dopo la scadenza del mandato. Il percorso riavviato oggi, dice, «guarda a una continuità di questa formula di governo verso la prossima legislatura, perché due anni e mezzo dell’attuale li ha portati via l’emergenza pandemica».

Per il governatore quindi c’è «la necessità di un tempo più lungo per portare a compimento» le iniziative avviate. Un modo per ribadire la sua volontà di ricandidarsi alle prossime elezioni.

(Unioneonline/E.Fr.)

