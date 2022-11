Alle 23.40 il presidente della Regione Christian Solinas ha sciolto i nodi della Giunta. Ci sono alcune new entry e poche sorpresa, anche perché sostanzialmente lo scenario delineato dalle indiscrezioni è stato confermato.

Il nuovo esecutivo regionale risulta così composto.

Due pezzi vanno alla Lega, che perde Mario Nieddu alla Sanità: si tratta dei Lavori pubblici a Pierluigi Saiu e dell’Agricoltura alla confermata Valeria Satta. Due pezzi a Forza Italia: il Bilancio a Giuseppe Fasolino, che sarà quasi certamente anche vicepresidente, e il Lavoro ad Ada Lai, ex capo di Gabinetto di Ugo Cappellacci quando era governatore. I Riformatori schierano all’Urbanistica e agli enti Locali Aldo Salaris. L’Udc conferma alla Pubblica Istruzione il segretario regionale ed ex sindaco di Tempio Andrea Biancareddu. Fdi prende l’Ambiente con Marco Porcu. Nel Psd’Az confermato al Turismo Gianni Chessa mentre ai Trasporti entra Antonio Moro. Anita Pili di Sardegna 2020 è all’Industria. Alla Sanità, come tecnico del governatore, va l’ex senatore sassarese Carlo Doria e agli Affari generali Andreina Farris, già assessore nella Giunta Cappellacci. L’avvocato Quirico Sanna è stato nominato Capo di Gabinetto del presidente con delega alle Gestioni commissariali.

