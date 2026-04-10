«Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga».

Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come «il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni».

«La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso - osserva in apertura d'articolo Bloomberg - sta galvanizzando l'opposizione italiana», riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell'attuale premier alle prossime elezioni.

«Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere - sottolinea Salis nell'intervista -. Questo governo di destra non è stato in grado di realizzare né l'uno né l'altro, rendendo infelici sia i pochi che i molti. Il che, di per sé, è già un grande risultato».

Salis è dunque pronta per il grande salto?, si chiede Bloomberg: «È chiaro che non posso sfuggire a questa attenzione nazionale, non posso eludere le domande. È una cosa interessante, mi lusinga» ha detto Salis, ribadendo però il suo no a una corsa alle primarie. Ma se le venisse chiesto direttamente di candidarsi? «Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia».

(Unioneonline)

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