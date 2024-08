«Superficialità amministrativa o strategia dello scaricabile per troppa incompetenza? Il dubbio sorge leggendo le dichiarazioni della presidente Todde che ha accusato il Governo Meloni di aver snobbato la Sardegna. In realtà, il 'Decreto Agricoltura' si riferisce a interventi programmati per il 2024, ma con risorse individuate nel 2023 per le Regioni vittime della crisi idrica in quel momento. Tra queste non c'era la Sardegna». Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ha risposto alle dichiarazioni della presidente Alessandra Todde. che sul tema siccità ha parlato di «totale indifferenza verso l’Isola, con i 102 milioni del decreto Agricoltura quasi tutti alle regioni del Nord».

«Inoltre - ha aggiunto Truzzu - è bene ricordare come lo 'stato di emergenza regionale per il deficit idrico' sia stato dichiarato dalla Giunta Todde pochi giorni fa, ben un mese dopo l'approvazione in Consiglio regionale dell'ordine del giorno, presentato dalla Minoranza, che lo sollecitava. Inoltre, non dovrebbe dimenticare che per la Sardegna sono stati già stanziati 55 milioni di euro destinati ad affrontare il problema della scarsità delle risorse idriche. Verranno finanziate alcune opere importanti per il consolidamento del sistema degli invasi in tutta l'Isola e per l'efficientamento della rete, così da ridurre gli sprechi».

«Non è più il tempo della propaganda, Presidente e Giunta si occupino dei problemi della Sardegna e non utilizzino il paravento del Governo nazionale per camuffare la loro immobilità, frutto anche dell'evidente difficoltà nel trovare le facili soluzioni, quelle grossolanamente sbandierate durante la campagna elettorale», ha concluso il Capogruppo di FdI.

