Todde attacca Meloni, «neanche un euro contro l’emergenza idrica, Sardegna abbandonata dal governo».

La Sardegna, alle prese con un’emergenza siccità quasi senza precedenti, ha sete. E la presidente della Regione Alessandra Todde si scaglia contro la premier Giorgia Meloni.

«È semplicemente vergognoso – afferma – che il Governo non stanzi neanche un euro contro l’emergenza idrica per la Sardegna nonostante il dramma siccità in atto e nonostante dalla Regione siano stati presentati più di 50 progetti per mettere in sicurezza le dighe, collegare invasi, riparare condotte idriche, ridurre le perdite».

Questo, conclude Todde, «dimostra la totale indifferenza del Governo Meloni verso la Sardegna, mentre si continua a favorire il Nord e le regioni più ricche, proprio come hanno intenzione di fare con l’autonomia differenziata».

La governatrice poi rincara la dose in un post su Facebook: i 50 progetti presentati, precisa, arrivano a un fabbisogno di «circa 309 milioni». E denuncia: «I 102 milioni del decreto Agricoltura, pensato per affrontare il dramma della siccità, sono andati quasi tutti alle regioni del Nord lasciando la Sardegna senza risorse».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata