Dopo le violenze e l’assalto alla sede della Cgil di sabato scorso, cresce il fronte di chi chiede lo scioglimento di Forza Nuova.

Anche il governo ne discuterà, ha fatto sapere il segretario della Cgil Maurizio Landini al termine della visita del premier Mario Draghi, che ha portato la solidarietà sua e dell’esecutivo al sindacato.

"Ho fatto presente al presidente Draghi che sabato nel corso della nostra manifestazione avanzeremo la richiesta di scioglimento delle forze che si richiamano al fascismo, come prevede la Costituzione”, ha detto Landini al termine dell’incontro con il premier.

"Un provvedimento – ha aggiunto – che consideriamo necessario e sul quale Draghi ha detto che ne discuteranno nei prossimi giorni. Per noi è una delle ragioni della manifestazione”.

Prima che se ne inizi a parlare in ambito governativo, iniziano a fioccare le mozioni in Parlamento.

Il Pd al Senato ne ha presentata una in cui impegna il governo “a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana”.

"Ci auguriamo che tutte le forze politiche autenticamente democratiche la sottoscrivano", hanno sottolineato le presidenti dei gruppi Dem di Senato e Camera, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, aggiungendo che chiederanno che il documento venga calendarizzato al più presto in aula.

"E' il momento giusto per un'iniziativa come questa che deve essere condivisa da tutto il Parlamento. Il fatto di sabato sera è inequivocabile. Non vogliamo gestirla come un fatto fazioso e di campagna elettorale. Lo scioglimento è la giusta risposta a un fatto grave che ha attentato alla democrazia. Erano i capi di Forza Nuova a creare gli scontri, è giusto che Forza Nuova venga sciolta. Faremo di tutto per convincere tutti che non è un gesto di propaganda e un gesto divisivo", le parole del segretario Enrico Letta.

Una mozione simile è stata presentata dai senatori Riccardo Nencini (Psi) e Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva.

Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali invece hanno aderito alla mozione del Partito democratico.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata