«Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno, se siamo saldamento il primo partito dell'opposizione ce lo siamo guadagnati col sudore e con l'impegno, a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee alle regionali e alle comunali. Generosi sì, ingenui no».

Così Elly Schlein, durante la direzione del Pd al Nazareno, lancia un chiaro messaggio al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. I dem, ha chiarito la segretaria, faranno valere nel dibattito la posizione di forza conquistata nei confronti degli alleati nelle ultime tornate elettorali.

«In questi anni abbiamo lavorato instancabilmente insieme per l'unità del partito e dell'alleanza progressista, li abbiamo raggiunti entrambi, dobbiamo esserne orgogliosi. C'è un'alleanza strategica fra forze che sono autonome ma che insieme possono battere la destra. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Il cammino non è compiuto ma l'alternativa è una realtà concreta: la bussola è la Costituzione», ha aggiunto Schlein, ribadendo la necessità di affinare il programma, «affinché sia un patto con gli italiani vincolante per tutti». «Prima il programma, poi la guida – ha sottolineato – perché chi guida deve guidare tutta l'alleanza, non solo un partito».

Infine, un avviso di sfratto a Giorgia Meloni: «In questi anni hanno fatto solo una spregiudicata occupazione di ogni spazio di potere. Prendete atto che avete fallito e andate a casa. Prima si vota, meglio è per l'Italia».

(Unioneonline)

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