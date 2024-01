Il gruppo consiliare dei 5stelle di Sassari lascia il Movimento. Stamattina, in Sala Commissioni a Palazzo Ducale, l'annuncio di Maurilio Murru, Laura Useri, Patrizia Zallu e Federico Sias nel corso di una conferenza stampa.

«Abbandoniamo - spiega Murru - un Movimento che non è più quello delle origini ma un partito». Grande il rammarico per quanto accaduto negli ultimi mesi, con il diktat dei vertici pentastellati che imponeva loro di uscire dalla maggioranza del sindaco Campus.

«Una volontà nata da un accordo con il Pd - continua Murru - teso a escludere coloro che, come noi, hanno fondato il Movimento a Sassari. Una idiozia politica». I quattro individuano un responsabile in quanto accaduto, oltre ad Alessandra Todde, candidata leader del centrosinistra per il Campo Largo.

«Ettore Licheri - dicono - il commissario liquidatore del Movimento in Sardegna, avendo collezionato solo fallimenti». Nessuna candidatura alle Regionali per Laura Useri come si era vociferato mentre questo pomeriggio. In Consiglio comunale, gli ex 5S annunceranno la creazione di un gruppo consiliare di sostegno alla maggioranza civica il cui nome potrebbe essere Sassari Futura.



