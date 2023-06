«Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Non abbiate preoccupazioni e aspettate serenamente».

Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè è intervenuta sulle polemiche che la vedono protagonista, dopo un servizio della trasmissione Report che ha messo in discussione la gestione delle aziende riconducibili a lei e alla sua famiglia, la Visibilia e la Ki Group.

Parlando con i giornalisti a margine dell’evento Futuro Direzione Nord a Milano Santanché ha aggiunto: «Dimettermi? Su cosa? Siamo seri. Andiamo dietro a Report?».

Nei prossimi giorni, dunque, la ministra potrebbe riferire in Parlamento sulla vicenda. Sulla tenuta della maggioranza, invece, Santanché rassicura. «Mi sembra che sia non solo compatta, ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta».

(Unioneonline/l.f.)

