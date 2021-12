Una locandina con tanto di immagini e loghi della comunicazione tipica della Lega e di Identità e democrazia, il gruppo del Parlamento Ue sovranista ed euroscettico. Peccato che l’evento “pubblicizzato” non sia un comizio ma una messa.

Fa discutere sui social il manifesto della messa che martedì prossimo sarà celebrata alla Domus Mariae di via Aurelia a Roma.

Non per la presenza in sé per sé di Matteo Salvini, ovviamente, ma perché una celebrazione religiosa viene trattata alla stregua di un’iniziativa politica, con i termini e i modi della celebre Bestia una volta gestita da Luca Morisi.

Lo staff di via Bellerio ha chiarito che il manifesto non è stato autorizzato né diffuso dai loro canali ufficiali. Anzi, l'idea in origine di un militante sarebbe stata scartata e non approvata.

Il senatore comunque, a quella messa ci sarà. Ma solo “a titolo personale”, accanto ad altri parlamentari e militanti leghisti.

(Unioneonline/D)

