Nel pieno della campagna elettorale verso le Comunali del 12 giugno, il paese museo perde una delle sue più importanti protagoniste della politica: si è spenta Maria Bonaria Perra, storica ex vice sindaca che ha rappresentato i cittadini al municipio per quasi vent’anni. Un lutto che ha colpito tanto gli abitanti quanto le personalità dell’amministrazione pubblica sansperatina (passate, presenti e future) che hanno deciso di ricordarla mettendo da parte le differenti convinzioni politiche.

«Compagna di lotta»

«Maria Bonaria è stata una compagna di lotta, una confidente, ma soprattutto un’amica leale e sincera», ha raccontato commossa Amalia Schirru, 69 anni, «Eravamo vicine di casa ed era un punto di riferimento per me. Figlia di operai, andava a scuola con grandi sacrifici, anche combattendo con la sua famiglia». Perra era un esempio anche all’interno del comune secondo Schirru: «Era sempre pronta a dispensare consigli a tanti giovani. Da assessora alla Pubblica istruzione, e rese la nostra scuola un’eccellenza nel circondario. Poi le politiche sociali, dove si scontrava contro chi credeva che alcuni diritti fossero quasi dei beni di lusso. Non ha mollato nemmeno ora, a 79 anni, di fronte alla malattia. La ricorderò sempre così, come un’amica e una guerriera».

Il sindaco

La ricorda anche l’attuale primo cittadino, Enrico Collu, 59 anni: «Con Maria Bonaria ho passato alcuni dei momenti di convivialità più belli. Ci sono stati anche duri scontri, però, visto che eravamo sempre ai “lati opposti”. Ma ho imparato tanto da lei: penso alla fedeltà ai propri ideali, la determinazione e la disponibilità al confronto». E anche Collu sottolinea il suo impegno sociale: «È stata protagonista indiscussa della nostra politica, dal 1985 al 2002, sempre pronta a battersi per i più deboli. È stata una fortuna vederla nella veste di madre ospitale, quando frequentavo casa sua da piccolo e come amministratrice determinata».

Anche i candidati sindaci hanno salutato Maria Bonaria Perra: «Era una persona dolce e decisa», ha commentato Pier Paolo Casti, «la conoscevo grazie ai figli a cui siamo vicini nel momento del lutto. La ricorderò sempre con estremo piacere». Andrea Feduzi: «Quando sono arrivato nel paese Maria Bonaria era al Comune. Si faceva rispettare, ma lei e la sua famiglia mi hanno accolto subito». Conclude Fabrizio Madeddu: «Non ha mai lesinato impegno per il nostro paese. Ci ha dato un grande esempio».

Maurizio Pilloni

