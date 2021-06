"Vaccini a bimbi e ragazzi ‘sconsigliati’ da Paesi europei, riviste scientifiche e medici. Stop, sulla salute dei nostri figli e nipoti non si scherza".

Lo ha scritto su Twitter Matteo Salvini.

Una posizione, quella del leader della Lega, destinata a far discutere, in un momento in cui la campagna in Italia ha raggiunto le 600mila dosi giornaliere.

Lo scorso 31 maggio l’Aifa ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino Pfizer per i ragazzi con un’età compresa tra i 12 e i 15 anni, in quanto “efficace e sicuro”, accogliendo il parere dell’Agenzia europea del farmaco.

Durante la prima ondata dell'epidemia da Covid-19 il segretario del Carroccio si era rifiutato più volte di indossare la mascherina, anche in Senato.

